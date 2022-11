Il Santa Croce calcio fa visita alla vice capolista Taormina

La dodicesima giornata del campionato di Eccellenza propone un’interessante scontro tra la vice capolista Città di Taormina e il Santa Croce. La squadra di Gaetano Lucenti dopo le due vittorie consecutive contro Comiso e Virtus Ispica dovrà vedersela contro i biancazzurri taorminesi che puntano decisamente ad ambire al salto di categoria. La squadra della “Perla dello Jonio” si compone di un organico di tutto rispetto e nell’ultima gara di campionato è andata a vincere prepotentemente sul campo della Nebros, ribadendo fortemente le proprie ambizioni di primato. Il Cigno consapevole della difficoltà della gara, comunque, andrà a Taormina per giocarsi le proprie chance. Lucenti avrà tutti gli elementi della rosa a disposizione, compreso capitan Salvo Ravalli che ha superato l’infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per quasi un mese.

Di seguito il commento del dirigente Emanuele Giudice

“Andremo a Taormina consapevoli delle nostre potenzialità e sempre con il massimo rispetto per i nostri avversari, andremo a giocarci la nostra partita, senza alcun timore referenziale. Sappiamo della difficoltà della gara, ma facendoci forza della giovane età della nostra squadra e dell’inconsapevolezza che ne deriva dall’essere tali, affronteremo i nostri avversari, senza curarci della classifica e nemmeno del gap tecnico che ci differenzia da loro. Naturalmente il campo come sempre darà i verdetti finali, ma sono convinto che i ragazzi metteranno ogni energia per dimostrare di essere all’altezza del Taormina. Da qualche domenica la squadra ha iniziato una striscia positiva di risultati e sarebbe molto importante continuare su questa strada, sia per la classifica, sia per il morale. Personalmente credo nel valore di questi ragazzi e apprezzo il lavoro fatto finora da mister Lucenti, quindi mi ritengo abbastanza ottimista sugli esiti della partita e spero che il Cigno riesca a conquistare un risultato positivo”.

La gara si giocherà allo stadio “V. Bagicalupo” di Taormina e avrà inizio alle ore 14.30. A dirigere la contesa sarà il signor Pierpaolo Longo della sezione arbitrale di Catania che sarà assistito dai signori Fardella e Di Franco, entrambi della sezione arbitrale di Palermo.

