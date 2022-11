Calcio. Il Modica pensa al derby contro la Virtus Ispica

È totalmente orientata sulla trasferta di domenica contro la Virtus Ispica l’attenzione del Modica Calcio. I rossoblu stanno preparando, agli ordini del tecnico Giancarlo Betta, il derby in programma al “Comunale” di Pozzallo.

I quattordici punti di distacco in classifica tra le due squadre non distraggono da un match che può riservare non poche insidie. È per questo che nello spogliatoio modicano, sin dai minuti immediatamente successivi al largo successo di domenica scorso contro il Comiso, il mantra è “pensiamo di partita in partita, affrontiamo ogni sfida con la stessa voglia di vincere”.

Intanto arrivano buone notizie dall’infermeria. Sia il centrocampista Abdulkarim Sangarè e sia il difensore centrale Mauricio Aquino sono stati dichiarati uffiicialmente recuperati dallo staff medico e sono quindi tornati pienamente a disposizione di mister Betta.

Sono quindi solamente tre gli indisponibili nella rosa modicana. Oltre a Giuseppe Viglianisi che è alle prese con il recupero dopo l’intervento chirurgico seguito alla rottura del legamento crociato, a dover rimanere ancora fuori dai “convocabili” vi sono Gaspare Pellegrino e Nicolas Micoli.

L’esperto centrocampista, infortunatosi al costato, sta svolgendo una terapia di recupero che lo porterà in campo non prima dell’inizio del girone di ritorno. Per Nicolas Micoli, invece, i tempi di recupero sono assai più brevi ed il lavoro differenziato che sta svolgendo potrebbe permettergli di essere in campo sin dal prossimo match casalingo contro il Taormina.

Col passare dei giorni cresce anche l’attesa dell'”ambiente” modicano verso il match di domenica prossima. Per i tifosi rossoblu sono stati previsti 300 tagliandi d’ingresso al “Comunale” di Pozzallo, che sono in prevendita, sino alle ore 19.00 di sabato 26 novembre, presso i consueti ticket point nei diversi quartieri della città della Contea.

L’ingresso sarà gratuito per i ragazzi sino ai 12 anni compiuti, solo se accompagnati.

