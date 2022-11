Rifiuti: Minardo, su termovalorizzatori serve chiarezza

“Sui termovalorizzatori serve chiarezza, è necessario capire cosa è stato fatto e cosa è possibile fare per procedere speditamente verso l’acquisizione di uno strumento di cui la Sicilia non può più fare a meno per affrontare le emergenze permanenti legate allo smaltimento dei rifiuti” lo afferma il deputato nazionale Nino Minardo, presidente della Commissione difesa della Camera e segretario regionale della Lega.

“Il Presidente Schifani – continua Minardo – sul tema dei termovalorizzatori è stato chiaro in campagna elettorale e anche in recenti interventi e noi siamo d’accordo con lui. Tuttavia non è più rinviabile un momento di verità, una verifica con gli uffici regionali per capire a che punto siamo e soprattutto per offrire ai siciliani una road map per la realizzazione degli impianti che abbia come scopo quello di fare presto e bene” conclude il parlamentare ragusano.

