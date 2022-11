Ponte Ippari. Troppi quattro anni per un intervento

E’ stato approvato in via definitiva il progetto relativo ai lavori di messa in sicurezza del ponte sul fiume Ippari, lungo la Sp 18 Vittoria-Piombo. Ad annunciarlo, il commissario straordinario del Libero consorzio comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, che conferma l’impegno dell’ente provinciale per sbloccare l’iter dell’opera, fermo a causa della necessaria rimodulazione del quadro economico, sia a seguito dell’incremento dei prezzi delle materie prime che a seguito del nuovo prezziario regionale. “Ci chiediamo, però – dicono il presidente provinciale Mpsi, Andrea La Rosa, e il segretario cittadino Mpsi, Biagio Pelligra, consigliere comunale a Vittoria, che hanno effettuato un sopralluogo sul posto – come è possibile che occorrano quattro anni per approvare un progetto? Di annunci di questo tipo ne abbiamo registrati diversi e mai, purtroppo, si sono dimostrati consequenziali. Ecco perché non siamo per niente fiduciosi. I fatti ci vogliono. Ci dispiace per il commissario Piazza, ma questa battaglia è stata persa, ancora una volta ha perso il nostro territorio, con riferimento ad un intervento che in altre zone sarebbe stato eseguito in tempi ragionevolmente utili. Come direbbe il grande Totò: ma mi faccia il piacere”.

