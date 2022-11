A Ragusa in programma la Festa dell’Albero 2022

Il 21 novembre prossimo si svolgerà la quinta Festa dell’Albero, promossa e curata ogni anno dall’assessorato al verde pubblico del comune di Ragusa.

In occasione dell’edizione 2022, l’Amministrazione comunale, con delibera di Giunta numero 543 dell’8 novembre scorso, ha destinato un’area tra via Australia e via Vittorio De Sica per la creazione di un parco intitolato ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Nel corso della manifestazione, che si articolerà in due giorni, verranno piantumati numerosi alberi in alcuni spazi della città.

Il 21 novembre, alle 9, nell’area di via Cupolette, a ridosso della zona artigianale, verranno piantumati 36 alberi: nello specifico 4 tigli, 4 jacaranda rossa, 5 cercis siliquastrum, 6 populus Alba, 5 bignonioides e 12 alberi da frutto. A seguire, alle 10, in un’area della scuola paritaria delle Suore Orsoline, gli scolari della primaria pianteranno due lecci e due mandorli donati dal Comune.

Il 23 novembre, alle 9, nello spazio a verde della scuola Mariele Ventre, gli alunni pianteranno un leccio, un mandorlo, un pero e una roverella.

Con i volontari dell’associazione Fare Verde, in questa edizione della Festa dell’Albero saranno piantumati 4 alberi di carrubo in apposite aree individuate all’interno delle ville comunali, Giardini Iblei, Villa Margherita, via Archimede e via Stiela.

“La Festa dell’Albero è un’occasione per ricordare a tutti che gli alberi sono ‘sacri’ come la vita umana e che la vita esiste perché ci sono gli alberi – dichiara l’assessore al Verde Pubblico Giovanni Iacono –. Ogni anno l’Amministrazione comunale vuole dedicare momenti particolari con la piantumazione di ulteriori alberi e anche quest’anno rende verde uno spazio della città, rende più verde le scuole con la partecipazione attiva degli studenti e dedica un’area ai giudici Falcone e Borsellino, area dove sono già poste le basi per la realizzazione del ‘giardino dei giusti’ ”.

