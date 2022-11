Modica. Dieci appuntamenti per la nuova stagione teatrale al “Garibaldi”

Sta per iniziare una nuova stagione “per gioire” al Teatro Garibaldi di Modica. Inaugurata a fine ottobre la stagione di prosa con un magnifico Enrico Guarneri protagonista del “La roba” di Giovanni Verga, il prestigioso teatro modicano sta per accogliere il pubblico appassionato di musica offrendo un emozionante cartellone che da novembre a giugno proporrà 10 imperdibili appuntamenti. “È tempo di tornare a gioire – commenta il sovrintendente Tonino Cannata – con spettacoli ed appuntamenti che arricchiscono l’intero territorio. La stagione musicale è il fiore all’occhiello di una programmazione attenta e ricercata, che grazie anche alla collaborazione con il Teatro Massimo Bellini di Catania, trova forza e prestigio. E proprio l’importante teatro catanese chiuderà la nostra stagione musicale, con un concerto sinfonico che vedrà sul palco, insieme all’orchestra, un pianista d’eccezione, Dmitry Shishkin, nome di punta nel panorama internazionale, con la direzione di Pablo Mielgo”. “La musica è arte che regala bellezza – commenta il sovrintendente del Teatro Massimo Bellini, Giovanni Cultrera – è ricchezza che nel contempo arricchisce. Divulgarla è una missione e siamo felici di poter continuare la consolidata collaborazione con la Fondazione Teatro Garibaldi di Modica”.

La stagione “per gioire” in musica 2022-2023 inizierà domenica 20 novembre alle ore 18.30 con “Note a margine”, lo strepitoso maestro Nicola Piovani regalerà un racconto della sua vita teatrale, cinematografica e, naturalmente, musicale; ripercorrerà il suo cammino artistico tra ricordi personali e le note del suo pianoforte, accompagnato da Marina Cesari al sax e da Marco Loddo al contrabbasso. Il secondo appuntamento sarà domenica 4 dicembre alle ore 18.30 con “Mozart e Beethoven – due geni a confronto”, con il pianista e direttore d’orchestra Ruben Micieli e l’orchestra in residence Teatro Garibaldi di Modica. Il nuovo anno inizierà in musica a Modica con il “Concerto di Capodanno” domenica 1 gennaio alle ore 18.30, con il tenore Antonino Interisano, il soprano Susanna La Fiura e l’Orchestra Filarmonica in residence Teatro Garibaldi di Modica diretta da Mirko Caruso. Tornerà l’opera lirica integrale domenica 29 gennaio alle ore 17.30 con il “Rigoletto” di Giuseppe Verdi, opera in tre atti con il tenore Antonino Interisano, il baritono Carmelo Corrado Caruso, il soprano Maria Francesca Mazzara, il maestro Filippo Arlia che dirigerà l’Orchestra Filarmonica della Calabria e il maestro Francesco Costa che dirigerà il Coro Lirico Siciliano. La grande storia della musica italiana sarà protagonista domenica 12 febbraio alle ore 18.30 con “Cosa sono le nuvole”, con Danilo Rea al pianoforte e Luciano Biondini alla fisarmonica. Il prestigioso Coro del Teatro Massimo Bellini di Catania sarà sul palco domenica 12 marzo alle ore 18.30, diretto dal maestro Luigi Petrozziello e con Gianbartolo Porretta al pianoforte, per il concerto dal titolo “Napoli, Sicilia e… New York”. Domenica 26 marzo alle ore18.30 sarà la volta del concerto lirico dal titolo “Vissi d’arte vissi d’amore”, con il soprano Marianna Cappellani, il tenore Angelo Villari e l’attore Bruno Torrisi, accompagnati al pianoforte da Ninni Spina. Atmosfere noir popoleranno il teatro modicano domenica 14 maggio alle ore 18.30 per il particolare appuntamento “Otto note in nero – concerto con delitto”, con i Chroma Ensemble & Mister O. La coppia musicale formata dal violinista Uto Ughi e dal pianista Francesco Nicolosi ritornerà con i loro virtuosismi al teatro Garibaldi con “Recital” sabato 27 maggio alle ore 21.00. Concluderà questa stagione “per gioire” tra le note il “Concerto sinfonico” con l’importante Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania diretta dal maestro Pablo Mielgo e con il pianista Dmitry Shishkin, musicista molto acclamato dalla critica internazionale, sul palco domenica 11 giugno alle ore 18.30.

