Malattia seno. Il Monterossano Benincasa relatore a Caltagirone

L’associazione “ forte” di Caltagirone (donne operate al seno) ha organizzato un convegno sul benessere apportato dall’ alimentazione e dal nordic walking in questi soggetti. Erano presenti oltre alla presidentessa dell’associazione, Sonia Forte, l’assessore allo sport del comune di Caltagirone, il dottore Santi Benincasa medico di Monterosso Almo , la dottoressa Terribilio, gli istruttori di nordic walking Antonella Vargetto e Giorgio Vaiana. Nel corso del convegno sono stati analizzati ed approfonditi i meccanismi benefici alimentari e sportivi, verso la salute nei soggetti operati per tumore della mammella. Agli intervenuti sono stati forniti consigli per una sana e corretta alimentazione nelle patologie tumorali e al contempo si è detto dei vantaggi che offre il nordic walking in questo tipo di patologia. Il Nordic walking agisce a 360° sulla salute umana sia in prevenzione primaria che in prevenzione secondaria. Infatti è stata sottolineata l’azione riabilitativa di questa tecnica nei soggetti operati al seno per tumore della mammella e si è anche dimostrato come la stessa tecnica faccia bene a tutti. Agli intervenuti si sono forniti gli elementi basilari della tecnica anche attraverso prove pratiche nella bellissima location fornita dal comune di Caltagirone, villa Patti. L’evento ha avuto grande successo e per questo gli organizzatori hanno chiesto ai relatori un ulteriore intervento per il prossimo futuro. Nella foto un momento del convegno . Il dottore Santi Benincasa da sx è il secondo .

Salva