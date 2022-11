Intercettazione preventica della crisi. Nuovo webinar Anc Ragusa

Responsabilità, doveri ed attività degli organi di controllo. E’ il tema di fondo che caratterizzerà il secondo webinar promosso da Anc Ragusa e che, venerdì 18 novembre, dalle 9,30 alle 12,30, sarà questa volta puntato su “Intercettazione preventiva della crisi, vigilanza, ruoli e adempimenti degli organi di controllo”. A relazionare, così come in occasione del primo appuntamento, sarà il dott. Daniele Lorenzini. “Che ci si trovi nella condizione di commercialista, sindaco o revisore – afferma il presidente Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino – il flusso informativo diretto o indiretto di cui viene a conoscenza il professionista nonché i suoi collaboratori di ogni ordine e grado – è bene mettere in evidenza anche questo ulteriore aspetto – è una condizione di cui dovremmo cominciare a valutare anche i profili di responsabilità professionale. Questo perché tutti gli altri attori della normativa sulla crisi, ci ritengono come i soggetti che dispongono delle notizie e dei dati precursori dell’eventuale crisi e dell’insolvenza dell’impresa o dell’imprenditore. Pertanto, a causa di questo status ci ritengono i primi responsabili, insieme con l’imprenditore, di un eventuale peggioramento dello stato di salute dell’impresa, qualora non si imponga a quest’ultima l’adozione di strategie immediate, ovvero il ricorso agli strumenti previsti dal Codice fino alla liquidazione della stessa azienda. Sarà un webinar, insomma, per cercare di scandagliare con attenzione come muoversi e in che modo dare risposte su fronti che necessitano di tutta la nostra professionalità”.

