Unitre Modica. Giovedì inaugurazione anno accademico 2022-2023

Giovedì 17 novembre, alle ore 17 presso la Sala Consiliare del Comune, sarà inaugurato ed avviato il nuovo Anno Accademico dell’Unitre di Modica (2022-2023). Si tratta di un appuntamento considerato, dai componenti del consiglio direttivo della locale sede, di non indifferente importanza. Con l’apertura del nuovo anno accademico si intende infatti attivare quanto necessario per recuperare ciò che è andato perduto in conseguenza del blocco determinato dalla diffusione del covid. L’avvio dell’attività avverrà in termini rinnovati perchè l’Unitre di Modica è stata inclusa fra le associazioni del terzo settore con tante opportunità da potere sfruttare anche attraverso convenzioni da poter sottoscrivere a livello istituzionale e soprattutto con il Comune. Con l’inaugurazione si vuole dare il via ad un deciso rilancio del ruolo e dell’attività dell’Unitre di Modica che, fra l’altro, nel prossimo mese di gennaio dovrà rinnovare le proprie cariche.

Nel corso dell’incontro di giovedì, aperto dal Coro Unitre di Modica, diretto dal maestro Orazio Baglieri, sono previsti gli interventi del presidente Rinaldo Stracquadanio e del commissario del Comune di Modica Domenica Ficano cui seguirà la relazione del governatore della Misericordia di Modica, Angelo Gugliotta.

