Calcio. Il Città di Comiso cede il passo al Santa Croce

Città di Comiso troppo buono o poco attento nel match di ieri pomeriggio allo stadio Peppe Borgese, nel derby contro il Santa Croce, match valido come decima giornata di campionato Eccellenza 22/23.

Dopo un primo tempo eccezionale, in cui gli Undici di mister Menghini hanno affrontato gli avversari a testa alta riuscendo a realizzare ben due reti grazie alla doppietta di Wilker Castillo, al rientro dell’intervallo hanno letteralmente sciupato il vantaggio maturato nei primi 45 minuti, non riuscendo a tenere il ritmo del gioco. Dopo il pareggio al 26esimo minuto, i Verdearancio sono stati beffati proprio all’ultimo, quando allo scadere dei 90 minuti, l’arbitro da 5 minuti di recupero, e proprio all’ultimo, gli Undici di mister Lucenti realizzano il terzo gol, determinando così la loro vittoria.

Risultato finale dunque Comiso 2 (Wilker 2’ 1T- Wilker 26’ 1T)- Santa Croce 3 (Russo 36’ 1T- Pitanza 26’ 2T- Pitanza 49’ 2T).

“Cosa ne penso del fatto di essere beffati all’ultimo minuto? Penso che i ragazzi stanno cercando di giocare sempre meglio, e il fatto di migliorare in campo passa inevitabilmente anche da questi episodi e da partite come queste- ha commentato mister Menghini- “Devo fare i complimenti ai ragazzi, per come hanno affrontato la partita e soprattutto per il fatto di gestire al meglio situazioni nuove. Piuttosto devo dire che ciò che è mancata questa volta è solo una cosa: ovvero più cattiveria nelle ripartenze. Inoltre voglio sottolineare che la squadra ha un’età media di 20/21 anni, quindi è pur sempre una squadra giovane. Anche se il risultato finale è quello che parla, posso affermare che i Verdearancio hanno fatto una buona prestazione, e questo è un ottimo aspetto”.

Questa settimana i Verdearancio ritorneranno ad allenarsi come d’abitudine, in preparazione della trasferta in terra modicana, domenica 20 novembre per l’undicesima giornata di campionato.

“Questa settimana sarà una settimana come tutte le altre- continua mister Menghini- “Prepareremo la partita sotto l’aspetto tecnico e fisico, per giocare al meglio”.

