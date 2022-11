Al via “Incontro Comunicatori Antimperialisti di Nostra America”

Il 16 e 17 novembre si terrà virtualmente il Terzo Incontro di giornalisti e comunicatori antimperialisti, per continuare a coordinare e articolare azioni contro l’assalto dell’imperialismo occidentale e dei suoi complici del terrorismo mediatico. Lo slogan di questo terzo incontro (i due precedenti si sono svolti nel 2016 e nel 2017 a La Paz e Vallegrande, in Bolivia) è il ruolo dei media nel quadro delle attuali lotte popolari. La dinamica propone nella prima ora di ogni giornata, quattro rappresentanti provenienti da diversi paesi e nella seconda ora e mezza seguirà un dibattito aperto con diversi giornalisti invitati. L’evento è stato convocato da media noti per il loro contenuto antimperialista e anticapitalista, in questo caso il quotidiano El Puka, dal Perù e la piattaforma di comunicazione Resumen Latinoamericano (Prensa Gráfica-Radio e TV). Anche ComuniSur e Radio TV La Voz, della Confederazione Sindacale Unica dei Lavoratori Contadini della Bolivia (CSUTCB), Radio Plaza de la Dignidad, del Cile, e la piattaforma Tertulias en Cuarentena. I media saranno rappresentati da Brasile, Argentina, Uruguay, Cile, Colombia, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Cuba, Porto Rico, Panama, Perù, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Messico, Haiti e Costa Rica. Durante il Meeting saranno onorati ogni giorno i giornalisti assassinati per aver ottemperato al presupposto fondamentale di mettere il loro lavoro quotidiano al servizio dei popoli. Sia mercoledì 16 che giovedì 17 l’orario di inizio sarà il seguente per ogni Paese partecipante: Argentina-Brasile-Paraguay-Cile, ore 19:00; Bolivia, Venezuela, Porto Rico, 18:00, Colombia, Cuba, Panama, Perù, Ecuador, Haiti, 17:00; Messico, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Costa Rica) alle 16:00. Tra i giornalisti partecipanti ci sono la cubana Arleen Rodríguez Derivet, il cileno Marcelo Osses, il Brasile con il team di comunicazione del Movimento dei Senza Terra. Tra gli altri, parteciperà anche Carlos Aznárez, (giornalista argentino, direttore della piattaforma di comunicazione Resumen Latinoamericano).

