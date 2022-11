Rubo’ macchina cambiamonete a Vittoria. Patteggia 6 mesi

Circa due mesi fa aveva portato via da una tabaccheria di Vittoria una macchinetta cambiamonete. Un 64enne ha patteggiato la pena ed è stato condannato dal Tribunale di Ragusa a sei mesi di reclusione. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si portò via da una tabaccheria, sotto gli occhi increduli dei gestori e dei clienti, una pesante macchinetta cambiamonete di ferro contenente circa 5.000 euro. Agi’ a volto scoperto e riuscì a trasportare da solo l’impianto, utilizzando un contenitore per rifiuti e caricandolo sulla sua auto. Il numero di targa del veicolo, ripreso dalle telecamere di sorveglianza, consentì ai carabinieri di rintracciare immediatamente l’uomo nella sua abitazione proprio mentre stava ancora scaricando le monete dell’apparecchio.

