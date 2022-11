Calcio, serie D. Il Ragusa vince di misura con il Real Aversa

Ragusa – Real Aversa: 2-1

Marcatori: 45’ Cess; 65′ Randis, 82’ Del Prete

Ragusa: Busà; Ferretti, Falla, Strumbo; Cacciola, Valenca, Cess (46′ Laplace), Vitelli (79′ Napoli), Meola (84′ Isepppon); Catalano, Randis( (70′ Varela). All. Raciti

Real Aversa: Lombardo; Boemio( 46′ Ndyae), Crispino (75′ Del Vecchio 5), Russo V. , Bonfini, Del Prete, Russo D., Formicola (46′ Scognamiglio); Cavallo, Gassama (78′ Nespoli), Schiavi ( 66′ Petricciuolo). A All. Carnevale

Arbitro: Rodighiero di Vicenza

Vince di misura il Ragusa che, in vantaggio della doppia rete deve soffrire negli ultimi dieci minuti per via della rete ospite di del Prete. Attenzione, il successo è stato meritato ma è anche vero che sprecare tante occasioni alla fine ha messo apprensione. Raciti ha dovuto fare a meno dei tre centrali titolari ma ha potuto schierare l’ultimo tesserato, Johad Ferretti, un pilastro.

Inizio scoppiettante con l’Aversa subito pericolosa con la traversa colpita da Formicola con un colpo di testa su cross da destra. Al 10 risponde il Ragusa con Cess che serve il libero Randis a centro area ma il giocatore cicca. Al 30’ Meola fugge sulla fascia, aggira il portiere in uscita e mira nell’angolo. Palla sul palo che ritorna in campo. Entra Cess e tira a botta sicura ma Russo salva alla disperata. Al 45’ il gol con Randis che di testa su rimessa laterale battuta da Cacciola colpisce la traversa, sulla palla si avventa Cess e mette in rete. Nella ripresa al 20’ azione ragusana in linea con palla a Catalano che fugge sulla destra, palla bassa in mezzo. Si avventa Randis e raddoppia. Sembra fatta ma al 37’ Del Prete conquista palla fuori area mira nell’angolo alto e trafigge Busà che nulla può. L’Aversa ci crede ma è il Ragusa che ha l’occasione buona al 46’ quando Cacciola tuto solo in area scarica su Lombardo in uscita. Poi un episodio dubbio allo scadere quando Petruccioli sulla linea di fondo cade in un contrasto con Strumbo e reclama un rigore che l‘arbitro non concede.

La classifica della 11^ giornata

Trapani-S. Maria Cilento: 2-1

Licata-Acireale: 1-0

Paternò-Castrovillari: 1-3

San Luca-Sancataldese: 0-0

Mariglianese-Cittanova: 0-1

Vibonese-Lamezia: 1-1

Locri-S. Agata: 2-1

La classifica:

Catania 31

Lamezia 21

Vibonese 20

Locri 18

Ragusa 17

Locri 15 **

Castrovillari 15

Trapani 15 *

Licata 15

Sant’Agata 15

Paternò 13

S. Maria Cilento 12 *

San Luca 12

Canicattì 12

Acireale 11

Sancataldese 11

Cittanova

Mariglianese 3

** due partite in meno

*Una partita in meno