Copy trading: Naga si conferma broker di riferimento per gli aspiranti investitori

Confrontarsi con dei mercati particolarmente volatili, come quelli che durante gli ultimi mesi hanno insidiato le allocazioni di portafoglio degli investitori, è un’impresa tutt’altro che semplice, difatti non sono in tanti coloro che nel corso dell’anno sono stati in grado di realizzare risultati apprezzabili, operando sulle varie piazze di scambio: fra questi, oltre ai trader professionisti, si può annoverare una stretta cerchia di risparmiatori che, per supportare la gestione dei propri capitali, si è affidata ai sistemi di trading sharing. Si tratta, nella fattispecie, di dispositivi che permettono di costruire passivamente una strategia di investimento: tra le differenti proposte degli intermediari finanziari il più utilizzato è risultato il copy trading, che per semplicità di funzionamento è in cima alle preferenze anche dei principianti.

Il copy trading, infatti, è abitualmente integrato nei tool di negoziazione delle società che lo propongono ai propri clienti, di conseguenza è sufficiente che gli investitori osservino le strategie condivise più interessanti e ne replichino l’operatività sull’account personale. Una piattaforma social tematica che sta riscuotendo attualmente parecchio successo tra i risparmiatori è Naga, un broker on line che fa riferimento alla fintech tedesca quotata sulla Borsa di Francoforte The NAGA Group AG: è una compagnia molto conosciuta nel settore che svolge la propria attività sotto l’egida della BaFin, ma è autorizzata anche in Italia con la licenza Consob registrazione numero 3844. Il catalogo prodotti del broker è estremamente ricco e può contare su una grande varietà di sottostanti negoziabili attraverso la replica sintetica dei Contratti per Differenza -azioni, indici, crypto e materie prime-, ma gli utenti possono trattare anche real stock ed Etf oltre alle coppie di valute sul forex.

Per approfondire tutte le caratteristiche e i punti di forza della società è possibile comunque prendere come riferimento la recensione di naga disponibile su Giocareinborsa.com, portale specializzato nel settore degli investimenti digitali. Nonostante l’apparato tecnologico messo a disposizione degli utenti sia di altissimo livello, salterà subito all’occhio come le funzionalità del tool di investimento siano adatte a tutte le tipologie di risparmiatore, dai principianti ai trader con tanta esperienza sui mercati: il tool, per disporre le operazioni di compravendita, è infatti molto semplice da utilizzare, tuttavia gli iscritti possono servirsi di software di analisi all’avanguardia come MetaTrader. Il deposito minimo per l’attivazione di account Naga è di appena 50 Euro e non è prevista alcuna spesa né per la sottoscrizione né per la gestione del rapporto; inoltre tutte le funzionalità della piattaforma possono essere valutata con una versione demo della stessa alimentata con fondi virtuali.

Naga: segnali di trading e market buzz

L’infrastruttura deputata alla costruzione di strategie passive è il vero fiore all’occhiello di Naga, difatti alla già citata piattaforma di copy trading si uniscono molteplici funzioni collegate al social investing.

Gli iscritti hanno la possibilità di eseguire una strategia, servendosi dei segnali operativi messi a disposizione dal broker, ma vi è una funzione particolarmente interessante per essere costantemente aggiornati su temi caldi del momento: si tratta della funzionalità market buzz, un dispositivo che evidenzia i titoli su cui si concentrano le discussioni degli utenti del network.

Il copy trading di Naga

La piattaforma di copy trading Naga è estremamente intuitiva, è sufficiente accedere all’area personale e fare click sul tasto dedicato: comparirà a quel punto una classifica dei leader con il maggior numero di followers ed una lista dei copiatori con le performance più elevate, per selezionare le strategie che meglio si adattano alle esigenze personali.

Chi è interessato anche ad un percorso di formazione, oltre alla semplice costruzione passiva di un modus operandi, può accedere inoltre alla Academy della società, un archivio ricchissimo di risorse pensate per supportare gli utenti nell’acquisizione di quel bagaglio di competenze, necessario per affrontare i mercati in completa autonomia.

