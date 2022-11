“Poster per la pace” a Modica, Ispica e Pozzallo

Il Lions Club Modica sta sponsorizzando il concorso artistico internazionale “Un Poster per la Pace” riservato ai ragazzi tra 11 e 13 anni compiuti che frequentano le scuole medie di Modica, Ispica e Pozzallo. “Guidare con compassione” è il tema dell’edizione 2022 che può anche essere espresso come guidare gli altri con empatia e senso di altruismo. Compassione, empatia e altruismo sono tutti comportamenti che conducono all’instaurarsi della pace nel mondo. Attraverso quali colori e forme i giovanissimi alunni delle scuole medie di Modica, Pozzallo ed Ispica immaginano la pace? Sarà possibile scoprirlo il 15 novembre quando saranno consegnati gli elaborati. I poster che saranno premiati dal Lions di Modica passeranno poi attraverso ulteriori livelli di selezione regionale, nazionale ed internazionale. I vincitori a livello internazionale saranno premiati a New York preso la sede dell’ONU. L’anno scorso sono stati 400.000 i ragazzi di 115 nazioni a partecipare al concorso “un poster per la pace”. Oltre a promuovere la pace su scala globale, i Lions utilizzano questo concorso per incoraggiare i giovani a pensare alle persone e al mondo che li circonda e a esprimere i loro sentimenti in modo creativo. Per contattare il Lions Club di Modica inviare una mail a lionsclubmodica@gmail.com

Nella foto il poster vincitore dell’edizione 2021 di Giada Sammito dell’IC “Raffaele Poidomani” di Modica

Salva