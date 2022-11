L’Avimecc Volley Modica torna a lavoro, domenica sfida con Roma

Dopo il lunedì di riposo concesso da coach Giancarlo D’Amico, l’Avimecc Volley Modica da oggi torna a lavoro per preparare la gara casalinga di domenica prossima che domenica alle 18 al “PalaRizza” vedrà i biancoazzurri affrontare la SMI Roma.

La squadra ha voglia di scendere in campo per riscattare la prova in chiaroscuro di Lecce, dove dopo una fase di “torpore” il sestetto modicano ha provato a reagire, ma quando ormai era troppo tardi per poter recuperare un match sicuramente alla portata di Chillemi e compagni, che purtroppo ha avuto un epilogo poco sportivo per il calcio rifilato da un presunto tifoso della squadra di casa a Francesco Saragò.

“Un episodio, che per me che sono una ex giocatrice e che ho un idea ben precisa della pallavolo italiana – spiega la DS Manuela Cassibba che ha assistito alla scena – è una vera assurdità. Un gesto sicuramente da condannare sempre e che fra l’altro andava al di fuori dal contesto della partita. Saragò, infatti, stava rientrando nello spogliatoio e non era in campo quando la partita si è accesa. Vedere una persona che probabilmente è un padre di famiglia che prende a calci un ragazzi di 20 anni penso non meriti altri commenti. Episodio che sicuramente andava gestito diversamente e che mi auguro che non accada mai più. Tornando alla partita in se – continua – dopo i due set giocati non bene, nel terzo c’è stata la reazione e da quella dobbiamo ripartire. Non c’è stata una buona prestazione di squadra, ma può capitare di “steccare” una partita e potrà capitare ancora, ma come ho spiegato ai ragazzi durante il viaggio di ritorno, dobbiamo fare tesoro degli errori commessi e lavorare per migliorarci. Venivamo da una settimana difficile e Lecce è sempre stato un campo ostico. Da oggi saremo nuovamente in palestra, analizzeremo gli errori e da li ripartiremo per preparare la gara di domenica con Roma, altra squadra ostica da affrontare. Lo staff tecnico è già a lavoro per preparare nel miglior modo possibile la partita e i ragazzi hanno voglia di tornare subito in campo per cercare il riscatto. Giocheremo in casa – conclude Manuela Cassibba – e il supporto del nostro pubblico come è stato dimostrato nelle altre gare casalinghe è stato la nostra arma in più. Anche domenica mi aspetto un “PalaRizza” pieno e sono sicura che i nostri tifosi aiuteranno la squadra per far si che si ottenga un buon risultato”.

