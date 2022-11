Città di Comiso calcio annuncia acquisti per rinforzare la rosa

Il Presidente Totò Scifo, in rappresentanza del Città di Comiso calcio, ha deciso di rilasciare una dichiarazione a seguito del match di domenica scorsa svoltosi a Gliaca Piraino:

“Abbiamo visto una squadra che può crescere tanto, ha un bel gioco. La partita poteva finire tranquillamente a reti inviolate, 0-0, se non ci fosse stato il rigore, oppure poteva finire a vantaggio nostro, considerando che abbiamo avuto due occasioni d’oro per fare gol e considerando anche delle assenze pesanti come Valerio, Bojang e Balba. Inoltre mi preme sottolineare l’importanza di aver fatto esordire dei giovani in prima squadra, come Blanco (classe 2005) e Gurrieri (anch’esso classe 2005). Domenica è scesa in campo la formazione migliore, a discapito del risultato finale, ed è pronta ad affrontare questa settimana molto impegnativa per l’incontro di Coppa Italia di domani e di campionato domenica”.

A proposito di giocatori, il Presidente Scifo annuncia che ci saranno nuovi arrivi per rinforzare la rosa e renderla sempre più competitiva, invece per quanto riguarda l’incontro di Coppa Italia, il Presidente annuncia che sarà a porte chiuse, ed invita i tifosi ed appassionati di seguire la squadra e colorare di Verdearancio lo stadio Peppe Borgese domenica, per la decima giornata di campionato, contro il Santa Croce.

