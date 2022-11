Judo. La modicana Giada Sammito è medaglia di bronzo

Al PalaPellicone di Ostia, lo scorso fine settimana, centinaia di giovani judoisti appartenenti alla classe ES/B, hanno combattuto per contendersi i titoli italiani delle rispettive categorie di peso.

Tra questi atleti la Modicana Giada Sammito reduce dal successo ottenuto giorno 18 settembre a Martina Franca, durante il Gran Prix Italia a Martina Franca, dove è salita sul gradino più alto del podio.