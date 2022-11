Calcio. La Virtus Ispica conquista un punto d’oro a Siracusa

No, non era facile riuscire a giocare con il piglio da grande al De Simone contro il Real Siracusa che non ha mai nascosto di volere disputare un campionato di vertice. Eppure, la Virtus Ispica, pur con tutte le difficoltà del momento, ieri c’è riuscita. Dando prova di grande solidità e dimostrando di essere un gruppo capace di reagire a qualsiasi avversità. E’ finita 1-1 dopo che addirittura i giallorossi erano passati in vantaggio. Hanno giocato per buona parte della gara in superiorità numerica e hanno creato alcune occasioni nitide che non sono riuscite a concretizzare. Nel finale, poi, hanno rischiato di subire la beffa se non fosse stato per la presenza di spirito del portiere Staropoli che ha neutralizzato un tiro dal dischetto calciato dal collega avversario.

“Insomma – racconta mister Giuseppe Trigilia – moltissimi spunti e quindi non saprei dire se si tratta di un punto guadagnato o di due punti persi. Una cosa è certa. Abbiamo meritato, siamo rimasti in campo con grande capacità di manovrare e non ci siamo fatti irretire dall’avversario come magari sarebbe accaduto in altre occasioni. Abbiamo dimostrato, insomma, di essere maturati e questo non può farci che bene in vista del prosieguo di un campionato che sapevamo essere tutto in salita. Certo, riuscire a pareggiare fuori casa con il Real Siracusa non era assolutamente preventivabile alla vigilia, visto come erano andate le cose in settimana. Però, i ragazzi sono riusciti a dare tutto, hanno scaricato nella maniera più positiva immaginabile le loro tensioni e hanno chiuso il match così come meglio non si poteva auspicare. Sì, sono soddisfatto e grato per questo tipo di reazione. Ritengo che così potremo compiere grossi passi in avanti anche considerando che ancora avremo da incontrare molte delle contendenti nella lotta per la salvezza. Quindi, la strada che stiamo portando avanti è quella giusta e ci attende la parte rimanente del girone di andata con la consapevolezza di potere dire la nostra. A questo punto, se ci giocheremo ogni gara con la capacità che abbiamo saputo mettere in campo ieri, nessun obiettivo può esserci precluso, a maggior ragione se parliamo di un campionato estremamente livellato come questo. Ringrazio i ragazzi per quello che hanno dato. E’ stata veramente una prestazione importante”.

Salva