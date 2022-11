Ragusa. Iniziati i lavori all’Aldo Campo di contrada Selvaggio

Sono iniziati da qualche giorno i lavori allo stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio a Ragusa per cercare di rendere meno irregolare il terreno di gioco. Gli interventi si inquadrano nel contesto dell’azione complessiva di riqualificazione che da qualche mese interessa uno degli impianti sportivi più importanti della città, anche alla luce del fatto che lo stesso continua a ospitare tifoserie provenienti da varie parti della Sicilia e della Calabria. “E quindi – sottolinea il consigliere comunale Daniele Vitale che si occupa di seguire da vicino tutte le questioni relative allo sport cittadino – è nostra intenzione fare in modo che lo stesso possa presentarsi con tutte le carte in regola, per i locali, naturalmente, e per chi viene da fuori. Ringrazio il sindaco, Peppe Cassì, e l’assessore comunale allo Sport, Eugenia Spata, per avere raccolto l’input e averlo saputo tradurre in azioni concrete. Mi rendo conto che in una città dove l’impiantistica sportiva è onnipresente e dove le disponibilità economiche, per i motivi che tutti sappiamo, sono limitate, diventa difficile dare risposte continue. L’Amministrazione Cassì, però, si sta impegnando a fondo lungo questa direzione e l’attenzione riservata al terreno di gioco dell’Aldo Campo lo testimonia. Sono lavori che dovrebbero consentire al Ragusa calcio di potere giocare in casa già la prossima partita di metà novembre con il Real Aversa perché tutto è stato calcolato con la massima attenzione. In ogni caso, ci sarà un’attenta vigilanza affinché i tempi possano essere rispettati. Rivolgo altresì la mia attenzione e i miei ringraziamenti all’ufficio Sport e al personale che opera allo stadio per la collaborazione prestata nel raggiungimento dei risultati da tutti auspicati”.

Salva