Piazza. A breve concorsi all’ex Provincia per assunzioni come da normativa

Dopo 12 anni, grazie all’opera di risanamento delle casse provinciali e la ritrovata capacità operativa dell’ente, siamo nelle condizioni di indire una serie di concorsi, nei limiti della capacità e dei vincoli per le assunzioni imposti dalla normativa vigente”. A darne notizia è il Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza.

“Si tratta di un primo step che questo Libero Consorzio ha inteso fare nel 2022 e ci auguriamo che nel 2023 si possa incrementare ulteriormente la dotazione organica dell’ufficio tecnico, della ragioneria e della polizia provinciale, ovvero i settori che maggiormente risultato depauperati dai numerosi pensionamenti”. “Esprimo soddisfazione per il lavoro svolto dagli uffici del Primo settore, coordinati dal dirigente Raffaele Falconieri, che ha consentito di raggiungere questo nuovo traguardo dopo la stabilizzazione delle 11 unità Asu avvenuta nelle scorse settimane che ha messo in condizione il LCC ibleo di non avere più precari”, ha concluso il Commissario Piazza.

Gli avvisi sono pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Libero Consorzio di Ragusa. A questi si somma l’avviso per le procedure comparative per le progressioni verticali tra aree, equiparate al concorso interno

