Ragusa. Ripavimentazione via Fieramosca, tratto via Cartia-SS115

Da mercoledì 2 a venerdì 4 novembre il tratto di via Ettore Fieramosca compreso tra la via Giovanni Alberto Cartia e lo svincolo con la strada statale n. 115 per Catania-Siracusa sarà interessato da lavori per la ripavimentazione della sede stradale.

I flussi di traffico potrebbero subire dei rallentamenti. Per eventuali limitazioni e modifiche provvisorie alla circolazione non sono necessarie particolari ordinanze e sarà utilizzato personale moviere in loco. Sarà comunque garantito l’accesso ai mezzi di soccorso.

Eventuali aggiornamenti sull’andamento dei lavori nonché sull’eventuale prosieguo alla settimana successiva saranno comunicati tempestivamente.

