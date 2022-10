È deceduto l’uomo vittima di un agguato venerdì sera a Vittoria. Enzo Sauna, 59 anni, è stato ucciso a coltellate nei pressi di Via Verga, nel quartiere Forcone.

Non si conosce, allo stato, il nome dell’assassino.

L’episodio si è verificato intorno alle 20 e in un primo momento, le condizioni dell’uomo non sembravano gravi, verso l’una si è aggravato ed è morto.

