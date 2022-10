A Ragusa e Modica si presenta il libro “C’era na vota e c’era…”

Si presenta a Ragusa il 3 novembre alle 16 presso il Centro Culturale Commerciale di Via Giacomo Matteotti e a Modica il 4 novembre presso la sala delle conferenze della Fondazione “G.P. Grimaldi” il libro di Antonella Marascia “C’era na vota e c’era”, Multiverso edizioni. A relazionare Uccio Barone, Lucia Tromabadore, Marcella Burderi a recitare Ciccio Schembari e Piero Pisana. Musiche a cura di Emanuele Di Giacomo. Antonella Marascia, oggi Segretario Generale della città Metropolitana di Palermo, esce dai canoni che la vedono impegnata tra leggi e commi ed entra nel mondo della fantasia con un libro non solo per bambini ma certamente dedicato a tutti coloro che sanno ancora lasciarsi trasportare dalla fantasia . A patrocinare l’evento sarà l’Unitre di Ragusa, la libreria Flaccavento di Ragusa e la libreria Mondadori di Modica. Un libro di favole e fiabe della tradizione orale siciliana raccolte in un momento particolare della sua vita, quando era in attesa della sua prima figlia. I narratori sono gli anziani della sua famiglia: nonna Rosina, nonna Maria, mamma Sara, papà Steno, zio Luciano, zia Fonì. Una speciale disegnatrice, Alessandra Celere ha arricchito i racconti con i disegni di bambina. Diciannove favole e fiabe che richiamano alla memoria di ciascuno di noi un segmento della nostra vita al quale è difficile credere ma altrettanto difficile è non credere.

Per l’occasione sarà presente una personalità la cui identità rimarrà protetta per ragioni di ordine pubblico

