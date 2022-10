Il Comune di Comiso deve assumere un avvocato

Il Comune di Comiso ha indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di un posto di avvocato a tempo pieno e indeterminato di categoria D con posizione economica D1. Si tratta di una figura professionale qualificata di cui finora è stato privo l’ente.

“È con orgoglio che posso finalmente comunicare d’aver portato a termine una procedura alla quale ho

sempre creduto e che ho vivamente caldeggiato fin dall’insediamento della nostra Amministrazione – ha commentato Personale e Affari Legali Manuela Pepi -. Mi pregio del fatto che è il primo concorso che viene indetto dal nostro Comune dal 1995. Si tratta di una figura professionale mancante al Comune, che mai ha avuto al suo interno un proprio avvocato esercente questa funzione. Ciò è rilevante perché potrà dare un contributo essenziale sia nella deflazione del contenzioso, consentendo di gestire anticipatamente le insorgenti cause, sia perché può, altresì, diventare un punto di riferimento per l’Amministrazione, i dirigenti e i funzionari i quali potranno avvalersi di una figura interna all’ente per attingere a fonti di conoscenza tecnica senza ricorrere a consulenze legali esterne. Avremo, quindi, una figura centrale nella gestione degli affari legali sulla quale ho puntato e che finalmente diventa realtà”.

“È motivo di orgoglio realizzare un altro importante obiettivo del mio programma – ha osservato il sindaco Maria Rita Schembari -. Una volta espletato il concorso, l’entrata nell’organico comunale di un avvocato porterà notevoli vantaggio per l’ente e non soltanto sotto il profilo economico”.

Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate entro il prossimo 26 novembre. L’intero bando del concorso, compreso la relativa modulistica, può essere consultato o scaricato dal sito istituzionale del Comune www.comune.comiso.rg.it

