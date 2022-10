Porto di Pozzallo: “Basta coi sorrisi di plastica e passerelle”

Il Porto Turistico di Marina di Ragusa sarà acquisito a breve dall’imprenditore Paul Gauci, re dei supermercati maltesi. Lo riporta Business Today, quotidiano economico on line di Malta Today, (la notizia è stata riportata giovedì anche da radiortm.it). Gauci avrebbe anche intenzione di sviluppare unità abitative e negozi nelle aree libere attorno al Porto nonché di ammodernare le zone di cantiere per le riparazioni navali e basare a Marina una linea di collegamento con Malta con catamarani veloci in concorrenza con Virtu Ferries.

Ponte Ferries ha cercato di lanciare un collegamento tra Augusta e Malta, alternativo a quello di Pozzallo ma la società ha annunciato che in inverno sospenderà il servizio senza precisare se lo riprenderà (Fonte ANSA).

“E così Pozzallo, dopo avere rinunciato a gestire il servizio di security (30 mila euro al mese)- commenta l’avvocato Enzo Galazzo, già candidato sindaco – lasciato al Libero Consorzio Comunale di Ragusa, dopo avere perso il porto, lasciato all’autorità di sistema portuale di Augusta, rischia anche di perdere i collegamenti con Malta, le attività cantieristiche oltre ai servizi e i posti di lavoro ad esse collegate”.

