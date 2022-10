Avimecc Volley Modica sconfitta a Bari ma con l’onore delle armi

M2G Stamplast Bari 3

Avimecc Volley Modica 2

parziali: 25/21, 18/25, 22/25, 25/17, 16/14

M2G Stamplast Bari: Martinelli, Parisi 3, Ferenciac 11, Persoglia 12, Wojcik 12, Ciavarella 2, Paoletti 24, Deserio 10, Rinaldi (L1), n.e: Ciccolella, Giorgio, Vincenzo Petruzzelli, Marrone (L2), Francesco Petruzzelli. All. Giuseppe Spinelli. Assistente: Francesco Valente.

Avimecc Volley Modica: Turlà 2, Raso 17, Capelli 20, Putini 2, Chillemi 13, Quagliozzi 4, Firringieli, Princi 14, Saragò 7, Petrone, Nastasi (L1), Aiello (L2). All. Giancarlo D’Amico. Assistente: Enzo Di Stefano.

Arbitri: Rosario Vecchione e Enrico Autuori di Salerno

Bari – Una sconfitta che forse poteva essere evitata, ma che ha dimostrato che l’Avimecc Volley Modica è viva e sarà protagonista in questo difficile campionato di serie A3.

Il sestetto allenato da Giancarlo D’Amico privo di Fabrizio Garofolo, dopo aver messo “paura” alla M2G Stamplast Bari esce a testa alta dal “PalaFlorio” dove i biancoazzurri dopo una battaglia lunga due ore e dodici minuti si sono arresi al tie break alla formazione pugliese che ha dovuto sudare le proverbiali sette camice per “domare” la bella pallavolo messa in atto dai modicani.

Gara belle e combattuta tra due squadre “toste” che non hanno mai mollato deliziando il pubblico con giocate di alta scuola. La mano dei due tecnici c’è e si vede e a fare la differenza forse è stata la maggiore esperienza dei pugliesi che appena hanno potuto si sono riaggrappati al match riuscendo a portarlo a casa solo dopo i vantaggi del quinto set.

L’inizio della sfida è molto equilibrata con Modica che mantiene un leggero vantaggio (7/8) che dura fino a metà parziale (15/16). Poi il ritorno dei padroni di casa che piazzano un break di 5/3 che li porta avanti nel punteggio (21/18) nella fase cruciale della contesa che si chiude a favore dei padroni di casa con il punteggio di 25/21.

Modica non si abbatte, al cambio di campo D’Amico da le giuste indicazioni ai suoi atleti che rientrano sul taraflex dell’impianto barese decisi a reagire. Partenza sparata di Capelli, Princi, Raso e Chillemi che grazie alle invenzioni di Pedro Putini penetrano con continuità nella difesa barese che va in difficoltà (4/8). Modica tiene alti i ritmi del gioco e Bari non riesce a restare in scia. A metà della frazione il + 8 dei biancoazzurri (8/16), indirizza il parziale dalla parte degli ospiti che allungano fino al 13/21 per poi riportarsi in parità vincendo il set con un facile 18/25.

i padroni accusano il colpo e stentano a trovare le contromisure. Al cambio campo, Modica capisce che l’impresa è possibile e continua a martellare con continuità. A inizio della frazione il sestetto capitanato da Stefano Chillemi prende subito il largo (5/8), mentre Bari è in seria difficoltà. Il parziale è sempre sotto controllo dei modicani che allungano fino al 10/16 che manda un segnale chiaro a loro avversari che provano a ricucire lo strappo (17/21), ma senza risultati concreti perchè il sestetto della Contea si aggiudica il set 22/25 e mette la freccia nel computo dei parziali.

Prima dell’inizio del quarto set, coach Spinelli “striglia” a dovere i suoi giocatori che rientrano in campo con piglio deciso e molto più motivati, mentre Modica dopo aver speso molto nei due set precedenti tira un po’ il fiato. Bari parte forte (8/5) e Modica va in confusione. I biancoazzurri sbagliamo molto e Bari scava il solco decisivo nel punteggio allungando 9/21 che è irrecuperabile per la formazione di D’Amico, che prova la rimonta, ma è troppo tardi. Alla fine Bari si aggiudica il parziale con un largo 25/17 che rimanda ogni decisione al tie break.

La tensione al “PalaFlorio” si taglia con un coltello e quando Modica va avanti di 2 (3/5) la gara diventa ancora più bella. Questa volta i padroni di casa reagiscono e con un break di 7/4 ricuciono lo strappo e ribaltano il punteggio a loro favore. Modica non ci sta e vuole giocarsela fino alla fine e con un controbreak di 3 -1 rimette il muso avanti (10/9). I ritmi del gioco sono altissimi e la sfida diventa vietata ai deboli di cuore. Nel rettilineo finale Modica si presenta avanti di 1 (12/11) ma Bari con un colpo di reni riprende il match sul 14 pari e poi taglia il nastro che vale il successo ai vantaggi con il punteggio di 16/14 , ma non intacca minimamente la prova di grande carattere della formazione modicana che ha dimostrato di essere una squadra da cui tutti dovranno guardarsi.

Salva