In carcere comisano che tenta di rubare auto a Catania

Un pluripregiudicato domiciliato a Comiso è stato arrestati dalla polizia a Catania, dopo una segnalazione al 113, per un uomo che armeggiava in un’auto in sosta in Via Cordaro. Gli Agenti, giunti sul posto, hanno bloccato l’interessato mentre tentava forzare la serratura di un’auto. Deteneva anche arnesi atti allo scasso. L’uomo ha declinato false generalità. Trasferito in Questura è stato identificato e arrestato per tentato furto aggravato e per false generalità a pubblico ufficiale.

Salva