Consiglieri comunali indagati a Vittoria. Arriva commissario

La Regione Sicilia ha inviato un proprio commissario al Comune di Vittoria, Francesco Riela, con il compito, tra gli altri, di fare luce sulla vicenda che vede coinvolti otto consiglieri comunali indagati per aver omesso in sede di giuramento di non avere i requisiti per entrare in consiglio. Com’è noto la questione è all’attenzione anche della magistratura indagante di Ragusa che nelle scorse settimane ha citato tutti a giudizio “convocandoli” per il processo che è stato fissato al prossimo mese di maggio. Il commissario avrà due mesi di tempo per occuparsi di questa e di altre situazioni dell’ente comunale.

