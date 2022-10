Calcio. Domenica è la volta di Modica – Palazzolo al “Barone”

Elenco convocati Modica calcio, per la gara Modica-Palazzolo, di domenica 23 Ottobre 2022, ore 15.30, VII giornata del campionato di Eccellenza Sicilia, girone B, stadio Vincenzo Barone

-Portieri:

Incatasciato, Misseri G.

-Difensori:

Aquino, Butera, Carpinteri, La Cognata, Musso, Sigona, Scrugli, Vindigni

-Centrocampisti:

Coria, Misseri S., Pellegrino, Riela, Sangare’, Viglianisi

-Attaccanti:

Agodirin, Falco, Lorenzo, Micoli, Pandolfo

Dichiarazioni Giancarlo Betta, allenatore Modica calcio: “E’ una partita delicatissima e molto più complicata di quanto non dica la classifica del Palazzolo. Le mie, non sono dichiarazioni prudenti ma l’oggettiva constatazione in una fase della stagione dove ancora si devono delineare i rapporti di forza e anche la dimensione di ogni squadra. Il Palazzolo è una squadra giovane, tosta e che gioca un calcio veloce. Dobbiamo stare attenti anche se sarà bellissimo giocare a casa nostra, insieme ai nostri tifosi che ci fanno sentire affetto e vicinanza. Ogni partita del Modica, deve essere una festa e noi siamo in campo per regalare gioia e voglia di vederci. Siamo in una fase felice e vogliamo continuare così e migliorarci, per regalare alla nostra gente, il piacere di venire al Barone. Stiamo bene, ci siamo allenati bene e il gruppo cresce e si solidifica; e anche dall’infermeria, Prezzabile a parte, sono arrivate buone notizie con i pieni recuperi di Coria e Misseri, che sono tra i convocati”

Luca Gugliotta, 40 anni, manager e fondatore di una società specializzata in ‘betting’, con sede a Modica, composta interamente da giovani, che determina, attraverso studi matematici e statistici, le quote delle scommesse per gli operatori internazionali di settore, un progetto tutto modicano e il più importante in Italia, è l’ultimo arrivato, in ordine di tempo, a comporre il poker della proprietà del Modica calcio: “Sono entusiasta di questa esperienza nel Modica con Salvo, Danilo e Mattia. Un’esperienza che ho subito affrontato e che vivo con entusiasmo, convinto da un progetto stimolante, che mi ha prodotto immediatamente sensazioni positive, strutturato, fatto bene, con idee chiare. Non sono un caso i risultati eccellenti della scorsa stagione dove abbiamo vinto tutto e quelli che stanno maturando in questo campionato di Eccellenza. Ho e continuo ad avere sensazioni piacevoli, convinte e condivise. E poi la passione per il calcio e per il Modica con cui ho giocato, di cui ho indossato la fascia di capitano, con tanti gol nella juniores e una maglia che è una seconda pelle. Una delle cose più belle del nostro progetto, è l’attenzione per i giovani. Noi quattro, vogliamo che i ragazzini si avvicinino al calcio, ai valori veri e reali di questo sport, diventando poi uomini anche attraverso queste esperienze. E, grazie alla famiglia Pitino, abbiamo una struttura d’eccellenza e all’avanguardia come il Centro Sportivo Airone, luogo ideale per formare giocatori e uomini, dove i ragazzini respirano e vivono calcio a 360 gradi. E’ loro il sogno di indossare, come ho fatto io, il rossoblù. E nostro è un altro sogno: tornare a respirare un’aria che non respiriamo da 17 anni. E non aggiungo altro…”

