L’ASP Ragusa al 55° Congresso Nazionale della S.It.I di Padova

Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Ragusa, diretto dal dottor Vito Perremuto, ha attivamente partecipato ai lavori del 55° Congresso Nazionale della S.It.I. (Società Italiana di Igiene) che si è tenuto a Padova, dal 28 settembre al 1° ottobre 2022. Il tema del Congresso era “Rerum cognoscere causas – Costruire saperi e competenze in prospettiva One Health”. Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP ha presentato una relazione sulle attività svolte in materia di R.E.A.Ch. (acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals, ossia Registrazione, Valutazione, Autorizzazione delle sostanze Chimiche).

Sono state condivise le esperienze e i risultati ottenuti descrivendo le attività svolte al fine di contrastare i fenomeni e le pratiche illecite in materia di sicurezza chimica; le attività informative rivolte agli operatori economici, attraverso nove incontri, organizzati dal CEFPAS di Caltanissetta, in tutte le provincie Siciliane, sulla corretta applicazione del Regolamento R.E.A.Ch. e sulla sicurezza chimica applicata anche negli ambienti di lavoro.

Nel dettaglio è stata presentata una relazione descrittiva sull’attività svolta dall’Ufficio Reach dell’ASP di Ragusa, che ha effettuato controlli analitici sui capi di abbigliamento, per la ricerca di coloranti azoici (ritenute sostanze cangerogene anche al semplice contatto con la pelle), su articoli di bigiotteria, per la ricerca di Nichel Cadimio e Piombo (anch’esse tossiche o cangerogene), nonché sui fitofarmaci per uso professionale e/o uso domestico e, infine, sui prodotti disinfettanti e biocidi. E’ stato posto sotto osservazione un prodotto “insetticida” di libera vendita poichè ritenuto carente sulle informazioni di prudenza e pericolo riportate in etichetta, informazioni necessarie per la tutela del consumatore e dell’ambiente.

In qualità di relatore è intervenuto Corrado Biazzo, referente provinciale Ufficio R.E.A.Ch. dell’ASP di Ragusa. In qualità di moderatore è intervenuto Francesco Blangiardi, membro della Comunità Scientifica della S.It.I. Gli argomenti trattati hanno avuto come tema “L’importanza dei controlli R.E.A.Ch in provincia di Ragusa” e hanno descritto i risultati raggiunti e le prospettive su future attività che verranno programmate. Il gruppo R.E.A.Ch. di Ragusa, che collabora con il gruppo R.E.A.Ch. di Palermo, così come previsto dal PNR (Piano Regionale Controlli), ha operato anche nella provincia di Caltanissetta, raggiungendo il risultato del 100% delle attività assegnate, per l’anno in corso, con largo anticipo.

Un interessante workshop è stato moderato dal ragusano Lorenzo Blangiardi, coordinatore nazionale della Consulta delle Professioni sanitarie. Ai lavori congressuali hanno preso parte igienisti di provata esperienza come i professori Gianni Rezza, Fabrizio Pregliasco, Silvio Brusaferro e tanti altri illustri membri della Comunità Scientifica Igienista Italiana. Le tematiche rappresentate hanno riscosso notevole apprezzamento da parte degli igienisti intervenuti e, il presidente nazionale della S.It.I., dott. Antonio Ferro, ringraziando per il contributo reso, ha auspicato che tali attività vengano sempre più incentivate. Il prossimo appuntamento è in programma a Taormina il 26-27 maggio 2023 per il XXXI Congresso Siculo-Calabro.

