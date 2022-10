Non si muove foglia che Meloni non voglia…l’opinione di Rita Faletti

Accidentato più del previsto il percorso di Giorgia Meloni verso Chigi. Le insidie, la premier in pectore se le aspettava da Salvini, alle prese con la difficile impresa di riabilitarsi presso i leghisti più critici nei suoi confronti dopo la legnata elettorale. Fare un passo indietro e lasciare il posto a Zaia o a Fedriga, quest’ultimo molto stimato da Meloni? Giammai. Ha preferito serrare i ranghi con Berlusconi, dopo averlo schifato nel 2018. Salvini è così, opportunista e inaffidabile. Dunque Salvini e Berlusconi contro Meloni. Ma due sconfitte non fanno una vittoria e la Giorgia non è una che si fa mangiare i ceci in testa, come avrebbe voluto Berlusconi, sottoponendole un ventaglio di quattro ministeri uno dei quali da assegnare assolutamente a Licia Ronzulli. Un secco no la risposta al presidente di FI, deciso a ricompensare l’ex infermiera per avergli alleviato con i suoi massaggi i fastidi di un intervento di restyling facciale. Che governo di “alto profilo” sarebbe se si cominciasse a raccattare i ministri secondo singoli desiderata? “Non sono ricattabile”, è stato il messaggio comunicato a Berlusconi attraverso il cronista che le aveva posto una domanda sulla questione. Così, Berlusconi, abituato a ricevere più sì che no, scrive della capa di FdI che è supponente, prepotente, arrogante, offensiva, una con cui non si può andare d’accordo, e, per ritorsione, il suo partito non vota Ignazio La Russa. Poco male. Ci pensa l’opposizione a rimpiazzare i voti mancanti e La Russa viene eletto. A questo punto, per Salvini la situazione prende un’altra piega: equidistanza, suggerisce la vocina interna del leghista che si sente baciato in fronte dalla fortuna. “Farò da paciere” decide, e ottiene la terza carica dello Stato per Lorenzo Fontana. Va bene uno con una storia da neofascista alla presidenza del Senato, ma un cattolico integralista a Montecitorio proprio no. A questo punto il Pd esplode e Letta adotta la tradizionale linea assunta dal partito in caso di sconfitta alle urne: pubblici ministeri all’interno e/o sputtanamento dell’opposizione all’estero. Questa volta, da Berlino, il segretario dem tuona: “L’inizio di questa legislatura è il peggiore che potesse esserci…” e “nomine secondo una logica incendiaria”. A stretto giro di tweet la risposta di Meloni: “Letta si scusi!” Interviene Provenzano: “Meloni pensi a governare se ne è capace”. Rammentare o raccontare la storia a pezzetti, tagliando quello che conferirebbe una luce non proprio radiosa a fatti e persone è un vizietto diffuso in politica. E’ vero che sono state scelte due persone divisive e sarebbe stato elegante, da parte del governo in fieri, offrire la poltrona di Montecitorio al primo partito di opposizione, ma non bisogna dimenticare che mai è stato fatto dalla sinistra. Il punto è lo stesso di sempre: il senso di superiorità che emana da quella parte e la predisposizione ad arrogarsi il diritto di esprimere sentenze morali, o per meglio dire, moralistiche, su tutto quello che non fa parte del mondo della sinistra. Che ha governato il Paese senza passare attraverso il voto popolare per 11 anni, dopo la parentesi Monti. Come si spiega? Semplice: il Partito democratico è radicato in tutti i settori più importanti del Paese, dai giornali alle Tv, dall’associazionismo alle banche. Allora, con quale coerenza può Letta gridare all’attentato antidemocratico? Ci vuole una buona dose di ipocrisia di cui certo il suo partito non fa difetto. E poi, che senso ha in un momento difficile, con una recessione alle porte, la crisi energetica e una guerra sanguinosa in corso, fare sceneggiate inopportune? Ciò che conta non sono le storie personali di La Russa e Fontana, che non influenzeranno le scelte del governo la cui strada è già in gran parte segnata grazie ai legami inscindibili con l’Ue e la fedeltà al patto atlantico. La Russa, dall’alto di una lunga esperienza nelle istituzioni, nel suo discorso ha sottolineato alcuni punti fondamentali, tra cui la volontà di difendere i valori repubblicani in modo imparziale e secondo il dettato costituzionale e ha ribadito il sostegno ai patrioti ucraini contro la deriva autocrate e Fontana, di cultura chiaramente non liberale, ha parlato dell’importanza della coesione politica e sociale e di inclusività. Non ha, intenzionalmente credo, e colpevolmente, fatto alcun accenno alla guerra, ma il suo discutibilissimo mai smentito filoputinismo non inciderà minimamente sulla linea sposata da Giorgia Meloni quando era all’opposizione, con molta più risolutezza di quanto non abbiano fatto una parte del Pd e Conte. “Se la Meloni comincerà a sbandare, ha detto Faraone di Italia viva, avrà l’opposizione forte del Terzo polo”. E “Attenzione al rischio di non incendiare le piazze”, come certi vergognosi striscioni promettono di fare.

Salva