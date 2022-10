Città di Comiso. Guida tecnica ancora al mister in seconda Monaco

Mercoledì pomeriggio, in occasione degli Ottavi di Finale di Coppa Italia, il Città di Comiso è sceso in campo con un piglio diverso: dopo una mezz’ora di studio dell’avversario, ha giocato in un modo nuovo, estroverso e fiducioso dell’avvenire e così fu, passando il turno di Coppa Italia. A guidare la squadra è stato l’allenatore in seconda Emanuele Monaco, a cui la società Verdearancio continua ad affidargli la guida tecnica anche domani, in occasione della sesta giornata di campionato, Comiso- Igea Virtus.

“Ho visto una squadra con dei ragazzi con tanta motivazione e voglia di lottare per la maglia e di fare risultato a tutti i costi. Credo che il risultato parli chiaro- ha dichiarato il mister in seconda Emanuele Monaco. E continua:

“Ho apprezzato tanto la fiducia da parte della società e del Presidente Salvatore Scifo per avermi affidato un compito così importante e soprattutto delicato. Essere alla guida di una squadra giovane con tante potenzialità è veramente una grande responsabilità. Ringrazio anche i ragazzi che hanno messo l’anima per raggiungere insieme l’obiettivo comune: il bene del Città di Comiso”.

Per quanto riguarda la partita di domani, il big match con la prima della classe, ovvero l’Igea Virtus, Monaco ha affermato: “Domani sarà una partita importante contro una squadra che non ha bisogno di presentazioni. La squadra Verdearancio ha tanta voglia di fare bene, soprattutto per i tifosi che fino ad oggi pomeriggio sono stati allo stadio a sostenerci. Sarà una grande sfida per tutti e spero per il meglio!”.

