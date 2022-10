Turista annega nelle acque di Punta Secca

Un altro turista muore per annegamento nelle acque della costa iblea. Martedì era deceduto un torinese a Costa di Carro, nello sciclitano, stavolta la tragedia a Punta Secca, frazione balneare di Santa Croce Camerina. Una 50enne è deceduta mentre faceva il bagno nella spiaggia antistante la cosiddetta “casa di Montalbano”.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno praticato il primo soccorso alla malcapitata ma non c’era più niente da fare. Sono intervenuti i carabinieri, il personale della Capitaneria di porto e il medico legale per accertare le cause del decesso.

