Monterosso. Pubblicata gara “mitigazione rischio idrogeologico

Pubblicata sulla piattaforma ASMEL “UTTO GARE” la gara per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio di Monterosso. Importo a base d’asta circa 585.065,99 euro oltre IVA ( finanziamento complessivo di 995.000 euro) . Comprende lavori importanti: sistemazione strada “Gazzena” ( inclusi muri di sostegno), muro villetta “Affacciata”, regimentazione acque meteoriche cortile di Vicolo Silva (con messa in sicurezza muro), messa in sicurezza muro e parete rocciosa in via Misericodia, messa in sicurezza parete rocciosa in viale Giovanni XXIII.

L’ente committente sarà l’Unione dei Comuni Ibleide .

