Il neo Vescovo Giurdanella si insedia a Mazara. LIVE dalle 18.00

Il neo Vescovo S.E. Mons. Angelo Giurdanella si insedia oggi ufficialmente nella “sua” nuova Diocesi di Mazara del Vallo.

Alle ore 18.00, infatti, nella Cattedrale del Santissimo Salvatore, il prelato modicano presiederà la prima celebrazione eucaristica da Pastore della diocesi mazarese.

Sarà il momento culminante della giornata che segna l’inizio del ministero episcopale di Monsignor Angelo Giurdanella, che ha voluto prevedere diversi appuntamenti nel corso delle ore che anticipano la liturgia eucaristica. Per l’avvio della sua azione pastorale, ha infatti scelto di incontrare alcune realtà della Diocesi durante momenti non aperti al pubblico.

In mattinata, nella chiesa San Michele, ha incontrato le religiose di Mazara del Vallo per un momento di preghiera. Per il pranzo è stata scelta la mensa fraterna “Rosario Livatino” della Caritas diocesana-Fondazione San Vito Onlus, insieme ad alcuni utenti della mensa, incontrando anche i dipendenti della Fondazione e visitando i locali dell’ex Seminario.

I momenti aperti al pubblico inizieranno alle ore 16 con l’incontro coi i giovani della Diocesi presso il Santuario Madonna del Paradiso. Al termine partirà il corteo a piedi che accompagnerà monsignor Giurdanella sino in piazza Mokarta, dove ad accoglierlo ci saranno i bambini del catechismo provenienti da tutta la Diocesi. Tutti insieme raggiungeranno alle ore 16,45 piazza della Repubblica dove verrà accolto dai fedeli e dagli amministratori dei Comuni della Diocesi. A rivolgere il saluto sarà il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci.

Alle 18, in Cattedrale, la Santa Messa durante la quale monsignor Domenico Mogavero cederà il pastorale a monsignor Giurdanella che presiederà la sua prima celebrazione da Vescovo di Mazara del Vallo.

In Cattedrale, oltre i posti per le autorità, circa 80 saranno riservati ai fedeli in arrivo dalla Diocesi di Noto. In piazza della Repubblica, invece, saranno 500 i posti a sedere disponibili davanti allo schermo gigante che verrà allestito per l’occasione.

La Santa Messa di insediamento sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube della diocesi di Mazara del Vallo e condivisa su RadioRTM, permettendo così anche ai fedeli modicani e di tutta la diocesi di Noto di unirsi in preghiera e di vivere insieme l’importante momento liturgico.

