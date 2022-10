Vuoi vendere casa al miglior prezzo? Scopri come valutarla

E’ arrivato anche per voi il momento di vendere la vostra casa? Per prima cosa dovreste preoccuparvi di ottenere una valutazione immobiliare realistica ed abbastanza precisa, così da iniziare a sondare il terreno per effettuare un’operazione vantaggiosa. Il mercato immobiliare in generale non è sempre di facile comprensione: per effettuare una stima precisa del costo finale, non bisognerà considerare esclusivamente le caratteristiche principali, quali grandezza ed ubicazione, ma anche tutta una serie di elementi che non tutti conoscono.

Fino a pochi anni fa la figura dell’agente immobiliare “di fiducia” aveva un ruolo fondamentale per vendere casa, in quanto unico professionista con il set of skills giusto per valutare al meglio l’immobile ed il suo valore. Tuttavia, con il progredire tecnologico e lo sviluppo di intelligenze artificiali sempre più precise, in moltissimi al giorno d’oggi fanno affidamento sulle valutazioni immobiliari online.

Ecco come funzionano e perché possono essere davvero lo strumento perfetto per avviare un’operazione immobiliare con il piede giusto.

Quali dati prendere in considerazione per una valutazione immobiliare realistica

Ovviamente, al fine di ricevere una stima della proprietà quanto più verosimile, bisognerà inserire un buon numero di informazioni specifiche. Grazie alla potenza di questi tool online infatti gli utenti possono contare su calcoli e valutazioni realistiche, che prendono in considerazione la maggior parte delle variabili che intercorrono nel processo di compravendita immobiliare. Affidandosi ad una valutazione immobiliare online quindi non solo si potrà avere una stima precisa, ma anche informazioni e dettagli sugli elementi che influiscono sul costo finale di una proprietà.

Generalizzando, potremmo dire che le specifiche più importanti sono:

Grandezza dell’immobile: Espressa in metri quadri, la grandezza totale è uno dei principali elementi che influiscono sul prezzo della casa.

Ubicazione: Anche la città e la zona in cui è posizionata la proprietà gioca un ruolo cardine per la valutazione immobiliare.

Planimetria: Numero di stanza, suddivisione degli spazi e perimetro devono essere considerati per il calcolo del prezzo finale.

Stato: Lo stato dell’immobile deve assolutamente essere preso in considerazione; una proprietà nuova o completamente ristrutturata di recente avrà di certo un valore di mercato superiore.

Servizi: Un’altra variabile che rientra tra i dati principali per un calcolo realistico, riguarda i servizi presenti nella zona dell’immobile (strade, parcheggi, uffici, scuole, aree verdi, negozi etc.).

Questi sono i dati principali che devono essere presi in considerazione per effettuare una stima immobiliare veritiera, anche quando parliamo di valutazione online. Tuttavia ci sono ulteriori suggerimenti che dovreste ascoltare prima di fissare una cifra definitiva per il vostro immobile.

Ottenere informazioni su immobili simili posizionati nella stessa zona

Una delle migliori strategie per poter adattare l’offerta al mercato immobiliare locale, rendendo quindi l’immobile appetibile per gli eventuali acquirenti, è quella di controllare i prezzi delle proprietà simili in vendita nella stessa zona. Non fatevi ingannare però: non sempre il prezzo richiesto corrisponde alla stima immobiliare reale ed un “trucco” per capire se la richiesta è gonfiata è informarsi sul periodo di tempo in cui l’immobile è rimasto sul mercato; se un immobile viene classificato come “in vendita” e resta sul mercato per tanti mesi (o addirittura anni) molto probabilmente la richiesta da parte dei venditori è troppo alta e non corrisponde alla reale stima per quella proprietà.

Prezzo richiesto e prezzo finale

Un’altra cosa che vogliamo puntualizzare è la differenza tra la richiesta ed il prezzo finale. Sappiamo bene infatti che la maggior parte delle operazioni immobiliari sono soggette a trattativa, per raggiungere una cifra di vendita finale che possa essere favorevole per entrambe le parti. Quando ottenete una valutazione immobiliare online cercate di mantenere uno spazio di manovra per eventuali trattative con gli acquirenti. Non sempre partire da un prezzo realistico è una buona strategia…ma state attenti a non esagerare!

