Comiso, tragedia della strada. Muore 17enne. Due persone gravi

Tragedia della strada giovedì sera intorno alle 20 a Comiso. Un 17enne è morto mentre il suo passeggero è grave come lo è anche una donna.

La vittima è Nino Modica ed era a bordo di una motociclo Piaggio insieme con un 37enne.

I due i stavano percorrendo Via Bufalino quando, per cause ancora da accertare, hanno investito in pieno la donna di 57 anni che era appena uscita da una palestra e stava attraversando la strada. Sul posto sono intervenuti i sanitari per trasportare i feriti agli Ospedali di Vittoria e di Ragusa e due pattuglie della Polizia Municipale che hanno effettuato i rilievi del sinistro.

Il 17enne, purtroppo, intorno alle 4 della scorsa mattina, è deceduto a causa delle gravissime ferite riportate.

Gli altri due feriti, come già accennato, sono entrambi in ospedale e le loro condizioni sono gravi.

