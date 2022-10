Anffas Ragusa accoglie reliquiario della Madonna delle Lacrime

Un momento particolare per i ragazzi e le famiglie dell’Anffas onlus Ragusa. Domani, venerdì 14 ottobre, a partire dalle 16,45, la sede di via Eugenio Criscione Lupis accoglierà le reliquie della Madonna delle Lacrime di Siracusa. Tutti si stanno adoperando per garantire la migliore riuscita dell’evento in programma proprio nello spazio antistante la sede dove è in fase di allestimento uno speciale altare. “Ancora una volta – dice la direttrice Anffas, Salvina Cilia – la parrocchia di San Paolo apostolo ci ha coinvolti facendoci diventare protagonisti di questo particolare momento, rendendoci parte attiva della comunità. Ringraziamo il parroco, il sacerdote Mauro Nicosia, per l’attenzione che continua a riservarci. Il reliquiario arriverà direttamente nella nostra piazzetta e poi in processione sarà accompagnato in chiesa. Ci stiamo dando da fare affinché la nostra presenza possa essere la più numerosa possibile, avendo esteso l’invito ad amici e parenti”.

