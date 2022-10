Nicolas Micoli torna ad essere un giocatore del Modica Calcio

Nicolas Micoli, torna ad essere un calciatore del Modica, a disposizione di Giancarlo Betta sin dalla partita di domani contro il Comiso. Da ieri, Micoli è di nuovo in rosa, regolarmente tesserato con la squadra rossoblù. La sua posizione è stata ripristinata, con la cancellazione del transfer negli Stati Uniti, riacquisendo così lo status di dilettante.

Per quanto riguarda Salvatore Misseri, uscito in barella domenica scorsa, durante la partita con il Siracusa, si tratta di una infrazione alla caviglia che presuppone uno stop di almeno due settimane.

Di seguito, l’elenco dei calciatori convocati da Giancarlo Betta per Modica-Comiso di domani, mercoledì 12 Ottobre, ore 15.30, stadio Vincenzo Barone, Coppa Italia Eccellenza, ritorno degli ottavi di finale (1-1 il match di andata)

Portieri: Incatasciato, Misseri G., Petrolo.

Difensori: Agosta, Aquino, Butera, Carpinteri, La Cognata, Musso, Sigona, Vindigni.

Centrocampisti: Avola, Coria, Pellegrino, Riela , Sangare’, Viglianisi.

Attaccanti: Agodirin, Lorenzo, Micoli, Pandolfo.

