Forestali: l’intervento di Abbate sblocca lo stallo di oltre 20 unità lavorative

Si è schiarito l’orizzonte di una parte dei lavoratori forestali della provincia di Ragusa che negli ultimi giorni hanno ricevuto da Palermo la notizia tanto attesa: potranno toccare il tetto delle 150 giornate lavorative ottenendo la giusta retribuzione. Un traguardo di non poca importanza per il quale è stato risolutivo l’intervento dell’onorevole Abbate. A darne notizia il consigliere comunale di Modica, Giovanni Alecci: “Ci tengo a ringraziare pubblicamente l’onorevole Ignazio Abbate per il suo contributo decisivo affinchè si sbloccasse lo stallo in cui erano rimasti impantanati tanti lavoratori forestali. A Palermo si è adoperato esponendo la situazione dei lavoratori iblei e facendosi portavoce delle loro rivendicazioni che, con grande disponibilità e sensibilità, sono state accolte dai responsabili del settore. Lo sblocco di questa situazione è la dimostrazione che la collaborazione istituzionale a più livelli riesce a dare sempre buoni risultati. Io personalmente mi ero fatto portavoce della situazione di questi lavoratori e delle loro famiglie con il nostro deputato regionale ben prima che diventasse tale. Ho trovato in lui grandissima collaborazione, come sempre, e concretezza d’azione. Qualità che ci hanno permesso di risolvere il problema”.

Salva