Modica. Terranova chiede incontro con il liquidatore della SpM

Il segretario della Camera del Lavoro, Salvatore Terranova, chiede al liquidatore della società Servizi di per Modica. di convocare, con carattere di urgenza, un incontro per discutere delle problematiche della Società e dei dipendenti.

In considerazione delle difficoltà che la Società attraversa da diversi anni, dei ritardi accumulati nel pagamento dei salari ai lavoratori, della difficoltà ad individuare, ogni qualvolta ne ricorre la necessità, il soggetto con cui confrontarsi, appare non più rinviabile fissare un incontro, al fine definire alcune problematiche che riguardano, in primo luogo, il percorso legale che pare sia stato intrapreso dall’azienda, che potrebbe riverberarsi sulla condizione.

