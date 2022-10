Il neo deputato regionale Ignazio Abbate incontra Ispica

Il neo deputato regionale Ignazio Abbate ha visitato ieri sera Ispica per incontrare amici e sostenitori che lo hanno scelto per rappresentarli a Palermo. All’incontro in Piazza Unità di Italia hanno partecipato consiglieri comunali sia di maggioranza che di opposizione e componenti della stessa Amministrazione ispicese. Uno schieramento bipartisan che ha appoggiato il candidato modicano con il quale è stata trovata convergenza di obiettivi nel breve e medio termine per la crescita di Ispica. “Ci tenevo ad organizzare questo momento con una Città che mi ha sostenuto tantissimo – ha dichiarato l’On. Abbate – e che occupa un posto speciale nel mio cuore visto che metà della mia famiglia è proprio di Ispica. Il primo obiettivo sarà quello di proporre un brand per questa città così come abbiamo fatto con il cioccolato per Modica. Penso alla carota per esempio. O al sesamo. Prodotti che conoscono in tutta Italia ma che in pochi associano alla loro provenienza. Dobbiamo lavorare affinchè siano subito riconducibili a Ispica, creare un connubio prodotto- città che porti beneficio a diversi comparti produttivi. Penso poi a Cava Ispica che ha tutte le carte in regola per entrare a far parte del patrimonio dell’umanità UNESCO e chei ha potenzialità rimaste inespresse fino ad oggi. Urgono poi interventi puntuali e periodici di manutenzione del territorio, scerbatura dei cigli stradali e di quelle zone critiche che in passato hanno favorito allagamenti. Insomma di spunti per lavorare ce ne sono tantissimi e noi siamo pronti ad affrontarli. Ribadisco che siamo a disposizione anche dell’Amministrazione Comunale, come lo siamo sempre stati anche in passato, Solo collaborando tutti insieme e a tutti i livelli possiamo risollevare le sorti di questa nostra provincia”.

