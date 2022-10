Modica-Siracusa verso il sold out. E intanto arriva Viglianisi

Cresce l’attesa per il match di domani al “Vincenzo Barone” tra Modica e Siracusa, valido come quinta giornata d’andata del campionato di Eccellenza, girone B. La sfida tra due squadre che hanno scritto pagine importanti del calcio siciliano, porta con sé un fascino antico fatto di rivalità sportiva sul campo, campionati contesi, match sempre ricchi di emozioni.

A testimoniare l’attesa per l’incontro di domani pomeriggio sono i dati relativi alla prevendita dei biglietti d’ingresso. Numerosi sono infatti i tagliandi già venduti nei vari punti rossoblù del territorio cittadino. Un dato che lascia prefigurare il “sold out” dell’impianto di via Nazionale.

“Prepariamoci a vivere una domenica all’insegna dello sport – dice Mattia Pitino, a nome dell’intera proprietà rossoblù -. Era da tempo che il “Vincenzo Barone” non catalizzava l’attenzione per una sfida tra due realtà cittadine e sportive dal blasone così importante. Le tribune saranno piene e mi auguro di vedere diversi ragazzi, ragazze e soprattutto famiglie. Con Danilo Radenza, Salvo Di Raimondo e Luca Gugliotta abbiamo lavorato e proseguiamo ad impegnarci proprio per permettere alla nostra città di vivere momenti come questi e ci auguriamo che questo sia solo il primo degli appuntamenti col grande calcio e con le emozioni vere dello sport. I ragazzi in campo, siamo certi – conclude Pitino -, daranno il massimo per ripagare l’affetto che avvertono già da parte degli appassionati rossoblù”.

Intanto si allarga ancora l’organico rossoblù. Arriva infatti ad alzare il tasso tecnico della rosa modicana l’esperto centrocampista Giuseppe Viglianisi.

Classe 1989, è tra i nomi di spicco del calcio siciliano dilettantistico grazie alla sua lunga esperienza in serie D con la maglia del Biancavilla, di cui è stato anche capitano, e poi la scorsa stagione dell’Acireale.

Centrocampista centrale, uomo d’ordine e dalla grande personalità, vanta anche una buona capacità realizzativa, sia grazie alla potenza del tiro e sia in virtù della precisione nei colpi di testa.

Si tratta quindi di un colpo di mercato che permette alla squadra rossoblù di alzare il livello complessivo e di puntellare ancora la rosa a disposizione di mister Giancarlo Betta, che attende a giorni la definizione del trasferimento dall’estero di Nicolas Micoli.

Giuseppe Viglianisi rientra già tra i ___ convocati per il match di domani che avrà inizio alle 15.30 e che sarà arbitrato da Lorenzo Casali della sezione di Crema, assistito da Antonino Catanese e Salvatore Totaro della sezione di Messina.

