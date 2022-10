Ragusa. Premio Nicholas Green, donare è rinascere

“Sono membro dell’Aido; il premio è un atto simbolico di grandissima valenza e ringrazio i ragazzi e le ragazze, le scuole e l’Aido per l’impegno che danno sempre. Il dono in generale e la donazione degli organi in particolare rappresentano il segno tangibile del significato di comunità”. È questo il commento dell’assessore alla Pubblica Istruzione e Sviluppo di Comunità, Giovanni Iacono, all’indomani della cerimonia di premiazione del Concorso a premi “Nicholas Green, donare è rinascere” che si svolge ogni anno la prima domenica di ottobre, in coincidenza con l’anniversario del giorno della donazione degli organi di Nicholas Green.

La manifestazione voluta dall’Aido, l’associazione italiana dei donatori di organi, e patrocinata dal Comune di Ragusa, con il sostegno dell’ASP7, dell’AVIS Provinciale e l’USR Sicilia ufficio IX ambito Territoriale di Ragusa per il Premio Nicholas Green, ha visto la premiazione di alunni della scuola di I e II grado dell’anno scolastico 2021-22, che hanno presentato elaborati sul tema della “solidarietà umana” e in particolare sulla donazione di organi ai fini del trapianto.

