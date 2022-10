.Studenti monterossani in evidenza al concorso “Nicholas Green

In occasione della Giornata Regionale della Donazione degli organi, a Ragusa si è svolta la cerimonia di premiazione che ha visto tra nove premiati, tre per ogni ordine di scuola di tutta la provincia, ben tre studenti monterossani ed in particolare Alice Canzoniero per la sezione scuola superiore terza classificata con un racconto, Elena Lia prima classificata con una poesia e Damiano Scollo terzo classificato con un disegno per la sezione scuola primaria. A loro è stato consegnato un attestato ed un premio in denaro. Il concorso Nicholas Green infatti ogni anno intende sensibilizzare le nuove generazioni sul tema della solidarietà ed in particolare sulla donazione degli organi per fini di trapianto. Nella foto di gruppo i vincitori di quest’anno .

Salva