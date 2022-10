Marta La Rosa, nuovo talento comisano a The Voice Kids Malta

Un altro giovanissimo talento comisano, selezionato per le capacità canore. Si tratta di Marta La Rosa che si esibirà a Malta. “ E’ una gioia e un vanto per me, come per tutta la città kasmenea”, così si esprime il Sindaco Mariarita Schembari

“ Sono stati 5 su sette i giovani artisti che, a livello nazionale, sono stati selezionati per partecipare al talent The Voice Kids Malta – spiega il primo cittadino di Comiso. Tra questi Marta La Rosa che,

grazie al suo vocal coach/manager Paolo Li Rosi della Meo School, ha presentato i suoi video, superando la prima audizione, alla dott.ssa Marilanda Majello manager internazionale ed ambasciatrice sulla sicurezza stradale, sulla pedofilia e sulla violenza sulla donna. E’ ancora un motivo ulteriore di gioia e di vanto – aggiunge Maria Rita Schembari – sapere che ci sono giovanissimi che grazie alle loro capacità, portano alto il nome della città di Comiso, segnando positivamente il loro cammino e il loro futuro. Marta La Rosa si esibirà in diretta streaming sul sito www.Tvmi.mt il giorno 7 ottobre ore 20.50. Quindi, tutti presenti per incoraggiare la nostra giovanissima concittadina e la sua famiglia”.

