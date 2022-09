Il modicano Scivoletto rieletto presidente di The Chocolate way”

Nino Scivoletto è stato rieletto presidente di “The Chocolate way” a Perugia presso la Camera di Commercio dell’Umbria, sede dell’Associazione Europea “La Via del Cioccolato”, dove si è tenuta l’Assemblea Straordinaria, alla presenza del notaio Marco Galletti , per procedere alla modifica dello Statuto della Associazione, condizione indispensabile per potere eleggere nuovamente alla carica di Presidente il già Direttore del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP.

La rielezione di Scivoletto, fortemente voluta dal Sistema Camerale, premia l’attività di un Presidente che ha saputo conciliare le esigenze delle diverse componenti la Associazione al tempo stesso coordinato le attività di elaborazione del Dossier di candidatura a Itinerario Culturale Europeo.

Come è noto, sono soci Istituzionali di The Chocolate Way: Unioncamere, le Camere di Commercio Umbria, Torino, Cuneo, Sud Est Sicilia, e Gran Sasso, Municipalité du Castellet (Francia); soci Ordinari: Consorzio Cioccolato di Modica Igp, Consejo Regulador IGP Jijona e Alicante (Spagna), TDC – Consorzio di Tutela del Torrone e del cioccolato della Comunità Valenciana(Spagna), CNA Nazionale, Tübingen Erleben GmbH (Germania); Seventy % (Gran Bretagna).

Presenti fisicamente alla Assemblea Straordinaria il Dottore Mario Pera, delegato dal Presidente Giorgio Mencaroni e i soci aggregati, Fausto Ercolani in rappresentanza della Azienda L’Artigiano Perugino e Davide Guarnaccia in rappresentanza della Azienda Dulcinea. Presenti in video collegamento Enzo Santurro per Unioncamere, Fabrizio Galliati per CCIAA Torino, Gianni Aime per CCIAA Cuneo, Gabriele Rotini per CNA, Alexis Verdù per TDC, Sofia Roussou per Tübingen Erleben GmbH, Salvo Peluso per CTCM, Eleonora Brillo per ISCHOM, Arianna Verucci per Vetusta Nursia, Vincenzo de Pompeis per Musei Civici Loreto Aprutino.

Scivoletto appena eletto ha ringraziato tutti i soci dell’Associazione e dichiarato: “Sento il dovere di ringraziare il Sistema Camerale per avere proposto la mia rielezione a Presidente, in particolare Giorgio Mencaroni e Amedeo Del Principe cui sono legato da una solida amicizia, il Presidente del Consorzio del Cioccolato di Modica Igp, Salvo Peluso per il sostegno che mi ha assicurato, Gabriele Rotini di Cna Alimentare, socio fondatore di The Chocolate Way, per il prezioso raccordo fra la Associazione e il mondo produttivo italiano del cioccolato artigianale, i Vice Presidenti Federico Moncunill e Mirco della Vecchia e tutto il Consiglio Direttivo con il quale abbiamo condiviso progetti e strategie utili per la candidatura dell’Itinerario Culturale Europeo “La Via del Cioccolato”. Dulcis in fundo, Grazia Dormiente illuminata studiosa della storia del Cioccolato, insostituibile Presidente del Comitato Scientifico di The Chocolate Way. Preziosa l’assistenza assicurata da Paola Cicero e da Lisa Reyes componenti la Segreteria della Associazione. Primi impegni della riconfermata presidenza – continua Scivoletto – saranno la definizione del ricorso contro la decisione dell’EPA relativa alla candidatura quale itinerario culturale; la definizione di un modello di promozione della cultura del cacao e del cioccolato, mediante la partecipazione di TCW a tutti gli eventi in programma in Italia e in Europa, mediante un adeguato format; il rilancio della collaborazione con l’IILA (Istituto Italo Latino Americano) con il quale è stato sottoscritto un apposito accordo, per effetto del quale dal prossimo mese di ottobre studenti dei Paesi Italo Americani, svolgeranno, in Italia e in Spagna, stage formativi post universitari attinenti il cacao e il cioccolato ; lo sviluppo delle collaborazioni con le università italiane e straniere, proponendo la sottoscrizione di accordi del tipo di quello sottoscritto con l’Università UTE dell’Ecuador; la sollecitazione ai Comuni Italiani ed Europei, sedi di distretti produttivi del Cioccolato Artigianale, per una loro adesione alla Associazione, volta a concretizzare azioni capaci di attivare nuove politiche di valorizzazione del turismo gastronomico a tema cioccolato”.

