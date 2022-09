Monterosso. Da domani festeggiamenti di Maria SS Bambina

E’ l’ultima delle feste religiose della stagione estiva. Dopo San Giovanni Battista e dopo la Madonna Addolorata, la comunità dei fedeli monterossani si mobilita per le celebrazioni in onore di Maria Santissima Bambina. La festa esterna con le due processioni è in programma il 2 ottobre prossimo. Ma le varie iniziative, predisposte dall’arciprete parroco don Giuseppe Antoci, prendono il via già domani, domenica 25 settembre, con i riti che segnano l’ingresso della festa. La giornata sarà caratterizzata alle 19 dalla processione con il simulacro di Maria Santissima Bambina ospitato nella chiesa di Sant’Anna. Alle 19,30, in piazza Rimembranza, si terrà la celebrazione eucaristica presieduta da don Giuseppe Antoci. Maria Santissima Bambina è conosciuta come la Madonna dei piccoli. Dal 26 settembre al 1° ottobre, nella chiesa di Sant’Anna, si terrà, ogni giorno, alle 19, la recita del Rosario e alle 19,30 la celebrazione eucaristica. In particolare, la santa messa di lunedì 26 settembre sarà presieduta da don Antoci a cui farà seguito, alle 20,30, una conferenza sul tema “Storia e arte nella chiesa di Sant’Anna”, a cura dello stesso arciprete e dello storico professore Angelo Schembari. Mercoledì 28 settembre, la santa messa delle 19,30 sarà caratterizzata dalla benedizione delle mamme in attesa.

