Modica, cade con lo scooter, 15enne è grave

Poco prima delle 17 la polizia locale di Modica è stata chiamata per un incidente stradale avvenuto sulla Ss 115 , subito dopo il Viadotto Guerrieri. Una 15enne modicana è stata coinvolta col suo ciclomotore Aprilia. Si tratterebbe di un sinistro autonomo. La minore avrebbe toccato il cordolo della strada(viaggiava in direzione Modica Sorda) perdendo il controllo dello scooter. Sul posto, oltre alla “Locale” anche il 118. I sanitari, vista la gravità delle condizioni, hanno deciso di fare intervenire l’elisoccorso sul posto che ha trasportato l giovane a Catania. È in prognosi riservata. Il ciclomotore è stato sequestrato.

